Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor

30.03.2021 10:49
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin (YSM) ayrıcalıklı atmosferinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen Nisan ayı konserleri, seyirciyi klasik müzik ve caz müziği ile buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin (YSM) ayrıcalıklı atmosferinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen Nisan ayı konserleri, seyirciyi klasik müzik ve caz müziği ile buluşturuyor. Nisan ayı programı 2 Nisan Cuma günü usta trompetçi Şenova Ülker'in triosu ile başlayacak. Önde gelen piyanistlerinden Uraz Kıvaner'in ve kontrbasta genç neslin önü açık yeteneklerinden Anıl Deniz'in yer alacağı Şenova Ülker Trio standartlardan oluşturdukları repertuvar ile caz severlerle buluşacak. Trompetin ünlü isimlerinden İmer Demirer'in yer aldığı Ayşe Gencer Trio ise 16 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünya caz günü konseri YSM'de

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'ta Nisan ayı sonunda ise, efsanevi caz piyanisti ve Unesco İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock tarafından oluşturulan ve dünyada ilk kez 2012'de benzersiz etkinliklerle kutlanmaya başlayan 30 Nisan Dünya Caz Günü Konseri yer alacak. Türkiye'de caz müziğine önemli katkıları olan Önder Focan'ın, yeni neslin en beğenilen müzisyenlerinden basçı Enver Muhamedi ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte oluşturduğu Önder Focan Trio bu özel caz gününde sahne alacak.

Çarşamba klasikleri

"Çarşamba Klasikleri"nde 7 Nisan'da obua ve piyano resitali yer alacak. Konservatuvar eğitiminin ardından Avrupa'nın en önemli müzik okullarından İspanya'da Kraliçe Sofya Müzik Okulu'na tam burslu olarak kabul edilen obua sanatçısı Aybegüm Şekercioğlu ile oda müziği, caz ve 20. yüzyıl müziğini kapsayan çeşitli türlerde çok yönlü piyanist Barış Büyükyıldırım konserde seslendirecekleri solo eserlerin ardından Eugene Bozza'nın Obua ve Piyano için Pastoral Fantezi'sini birlikte seslendirecek. 14 Nisan'da Çarşamba Klasikleri'nde ise flüt ve piyano resitaline yer verilecek. Duo Anda adlı ikili, Hamburg'da Elbphilarmonie konser serisinde sergiledikleri performans için, dünyanın en önde gelen flütistlerinden Sir James Galway "Göze çarpan bir ikili ve üstün bir performans" yorumu yapmıştı. 21 Nisan'da Çarşamba Klasikleri'nde Tango Neva topluluğu müzikseverleri "Dünyanın Tüm Tangoları"na davet ediyor. Oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar'ın kabare tarzındaki anlatımıyla eşlik ettiği eserler, klasik müzikten Tango Nuevo'ya ve Türk bestecilerinin Tango eserlerine uzanıyor.

Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde konserlerin başlama saati 18: 00 olacak. Biletler https://bilet.kadikoy.bel.tr/adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alınabilir.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi (YSM) Nisan konserleri

Çarşamba Klasikleri

07 Nisan Çarşamba 18: 00 Aybegüm Şekercioğlu ve Barış Büyükyıldırım

14 Nisan Çarşamba 18: 00 Duo Anda Flüt ve Piyano Resitali

21 Nisan Çarşamba 18: 00 Tangoneva ile Dünyanın Tüm Tangoları

28 Nisan Çarşamba 18: 00 Müfit Bayraşa Anısına Özel Konser

Yeldeğirmeni'nde Caz Akşamları

02 Nisan Cuma 18.00 Şenova Ülker Trio

09 Nisan Cuma 18: 00 Rişe Özkan Trio

16 Nisan Cuma 18: 00 Ayşe Gencer Trio

30 Nisan Cuma 18: 00 "Dünya Caz Günü Konseri" Önder Focan Trio - İSTANBUL

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor

Kadıköy Belediyesi, Nisan, Müzik, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Palu Ailesi'ndeki Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız
Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı         
12:25
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan         
12:00
Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında         
11:22
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü         
10:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok         
10:32
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak         
10:12
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei