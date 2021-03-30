Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayı konserlerinde önde gelen toplulukları sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin (YSM) ayrıcalıklı atmosferinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen Nisan ayı konserleri, seyirciyi klasik müzik ve caz müziği ile buluşturuyor. Nisan ayı programı 2 Nisan Cuma günü usta trompetçi Şenova Ülker'in triosu ile başlayacak. Önde gelen piyanistlerinden Uraz Kıvaner'in ve kontrbasta genç neslin önü açık yeteneklerinden Anıl Deniz'in yer alacağı Şenova Ülker Trio standartlardan oluşturdukları repertuvar ile caz severlerle buluşacak. Trompetin ünlü isimlerinden İmer Demirer'in yer aldığı Ayşe Gencer Trio ise 16 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünya caz günü konseri YSM'de

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'ta Nisan ayı sonunda ise, efsanevi caz piyanisti ve Unesco İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock tarafından oluşturulan ve dünyada ilk kez 2012'de benzersiz etkinliklerle kutlanmaya başlayan 30 Nisan Dünya Caz Günü Konseri yer alacak. Türkiye'de caz müziğine önemli katkıları olan Önder Focan'ın, yeni neslin en beğenilen müzisyenlerinden basçı Enver Muhamedi ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte oluşturduğu Önder Focan Trio bu özel caz gününde sahne alacak.

Çarşamba klasikleri

"Çarşamba Klasikleri"nde 7 Nisan'da obua ve piyano resitali yer alacak. Konservatuvar eğitiminin ardından Avrupa'nın en önemli müzik okullarından İspanya'da Kraliçe Sofya Müzik Okulu'na tam burslu olarak kabul edilen obua sanatçısı Aybegüm Şekercioğlu ile oda müziği, caz ve 20. yüzyıl müziğini kapsayan çeşitli türlerde çok yönlü piyanist Barış Büyükyıldırım konserde seslendirecekleri solo eserlerin ardından Eugene Bozza'nın Obua ve Piyano için Pastoral Fantezi'sini birlikte seslendirecek. 14 Nisan'da Çarşamba Klasikleri'nde ise flüt ve piyano resitaline yer verilecek. Duo Anda adlı ikili, Hamburg'da Elbphilarmonie konser serisinde sergiledikleri performans için, dünyanın en önde gelen flütistlerinden Sir James Galway "Göze çarpan bir ikili ve üstün bir performans" yorumu yapmıştı. 21 Nisan'da Çarşamba Klasikleri'nde Tango Neva topluluğu müzikseverleri "Dünyanın Tüm Tangoları"na davet ediyor. Oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar'ın kabare tarzındaki anlatımıyla eşlik ettiği eserler, klasik müzikten Tango Nuevo'ya ve Türk bestecilerinin Tango eserlerine uzanıyor.

Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde konserlerin başlama saati 18: 00 olacak. Biletler https://bilet.kadikoy.bel.tr/adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alınabilir.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi (YSM) Nisan konserleri

Çarşamba Klasikleri

07 Nisan Çarşamba 18: 00 Aybegüm Şekercioğlu ve Barış Büyükyıldırım

14 Nisan Çarşamba 18: 00 Duo Anda Flüt ve Piyano Resitali

21 Nisan Çarşamba 18: 00 Tangoneva ile Dünyanın Tüm Tangoları

28 Nisan Çarşamba 18: 00 Müfit Bayraşa Anısına Özel Konser

Yeldeğirmeni'nde Caz Akşamları

02 Nisan Cuma 18.00 Şenova Ülker Trio

09 Nisan Cuma 18: 00 Rişe Özkan Trio

16 Nisan Cuma 18: 00 Ayşe Gencer Trio

30 Nisan Cuma 18: 00 "Dünya Caz Günü Konseri" Önder Focan Trio - İSTANBUL