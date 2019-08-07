Yele, Robertson için komik bir mesajla Melwood'a geri döndü.
1 saat önce
Liverpool'un Senegal'i ileri Sadio Mane, bu hafta Melwood'daki kulüp arkadaşlarına tekrar katıldı ve bu yaz AFCON'da gösterdiği çabaları dile getirdi ve dönüşünde Andy Robertson için arsız bir mesaj aldı.
Liverpool
'un Senegal
'i ileri Sadio Mane, bu hafta Melwood'daki kulüp arkadaşlarına tekrar katıldı ve bu yaz AFCON'da gösterdiği çabaları dile getirdi ve dönüşünde Andy Robertson için arsız bir mesaj aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55
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