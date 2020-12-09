Yelek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika

Yelek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

09.12.2020 19:13
Yelek:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Çıkışımızı Altındağ Spor maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Çıkışımızı Altındağ Spor maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çarşambaspor, ligin 13. haftasında karşılaşacağı Altındağ Spor maçı öncesi idmanlarını Adapark Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Kenan Yelek, "Maça hazırız. Bir problemimiz ve eksiğimiz yok. İnşallah yarın hem arzu ettiğimiz hem futbolu oynayıp hem de istediğimiz puanı almak istiyoruz. Yani bir çıkışımız var. O çıkışımızı devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Geçen gün yapılan korona virüs testi sonucu hakkında bilgi veren Kenan Yelek, "Allah'a şükür bir şey çıkmadı, o bizi sevindirici. O gün geldiği zaman hepimizde bir stres oluyor. Sanki üniversite sınavına girecekmişiz gibi stres yaşıyoruz. Şükür Allah'a kimsede bir problem çıkmadı, hepimiz maça hazırız" ifadelerini kullandı

"Bizi mahcup etmedi"

Takımın kadrosu hakkında konuşan Yelek, "Bir Serhan eksik, o da düz koşu yapıyor. İki maçtır oynamıyor. İnşallah bu maçtan sonra bizimle de yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Onu da hazırlayıp en kısa zamanda kendisinden yararlanmak istiyoruz. Serhan'ın yerine Selahattin oynuyor. 19- 20 yaşında bir oyuncumuz. Geçen hafta Şile maçında da golü o attı. Ondan önceki Mersin İçel maçında da asisti yaptı. İyi oynuyor. Serhan bizim için önemli bir oyuncu ama Selahattin'e şans verdik. Serhan'ın yokluğunda o da bizi mahcup etmedi o da iyi oynuyor. İnşallah hepsi devamını getirir" şeklinde konuştu - SAMSUN

Yelek: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Yelek: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Yelek: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Çarşambaspor, Altındağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelek: 'Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşuyor         
19:25
Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı         
18:55
Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı         
18:47
CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı         
18:37
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu         
15:39
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 19:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yelek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei