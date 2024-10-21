Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı - Son Dakika
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Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı

Yeliz Ağırman Çakmak\'ın \'Doksanlarda Çocuk Olmak\' Kitap Serisi Yayınlandı

Yeliz Ağırman Çakmak, 90'lı yıllarda çocuk olanların anılarını günümüz çocuklarına aktarıyor. Serinin başkahramanı Yağmur, 90'ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, okul anıları ve doğanın güzellikleriyle okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. 'Doksanlarda Çocuk Olmak' serisi, çocukluk döneminin samimi anlarını ve arkadaşlıkları ele alıyor ve ebeveynlere çocukluk anılarını paylaşma fırsatı tanıyor.

21.10.2024 16:02
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Genç Destek Yayınları, 90'larda çocuk olanların kalbine dokunacak bir kitap serisiyle karşınızda. Yazar Yeliz Ağırman Çakmak, teknoloji çağının uzağında kalan bir neslin anılarını, günümüz çocuklarına aktarıyor.

Serinin başkahramanı Yağmur, 90'ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, okul anıları ve doğanın güzellikleriyle okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. Kitaplar, çocukluk döneminin samimi anlarını ve arkadaşlıkları ele alıyor.

Yeliz Ağırman Çakmak, sosyoloji ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda eğitim almış, çocuk edebiyatına olan tutkusunu derinleştirmiş bir yazar. "Doksanlarda Çocuk Olmak", geçmişin değerlerini bugünün çocuklarına sunarken, ebeveynlere de çocukluk anılarını paylaşma fırsatı tanıyor.

Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı

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SON DAKİKA: Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı - Son Dakika
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