Yeliz Gül Ege'den, 'Oyunuzu kullanın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeliz Gül Ege'den, 'Oyunuzu kullanın' çağrısı - Son Dakika

Yeliz Gül Ege'den, 'Oyunuzu kullanın' çağrısı

6 saat önce

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Adayı Yeliz Gül Ege, seçimin demokratik ve şeffaf şekilde Antalya'ya yakışır şekilde yapılacağına inandığını söyledi.

Yeliz Gül Ege'den, 'Oyunuzu kullanın' çağrısı, System.String[]

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Adayı Yeliz Gül Ege, seçimin demokratik ve şeffaf şekilde Antalya'ya yakışır şekilde yapılacağına inandığını söyledi.


14 Aralık'ta gerçekleştirilecek Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Genel kurulunda başkan adayı olan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, köklü bir kurum olan AKTOB'un yarın seçimli genel kurula gittiğini hatırlattı.


Üyeleri bu köklü kuruma sahip çıkmak için oy kullanmaya davet eden Ege, " Seçime iki liste halinde giriliyor. Yenilikçi ve kurumu daha ileriye taşıyacağını düşündüğüm genç ve tecrübeli bir yönetim kuruluyla, bu kurumun üyelerini kucaklayıcı ve katılımcı anlayışla yönetilmesi için aday oldum." diye konuştu.


"Turizmin kadın yüzü"


Turizmin başkenti Antalya'nın bir kadın yüzünün olması gerektiğini savunan Yeliz Gül Ege, bu yüzün uluslararası imajda da önemli ve etkili olacağını kaydetti.


"Bir dönem başkanlık"


Seçimin demokratik bir şekilde yapılması için çalıştığını dile getiren Ege, "Örnek bir seçim olmalı ve Antalya'ya yakışanı yapmalıyız." dedi.


Seçilmesi halinde bir dönem başkanlık yapacağının altını çizen Ege, ikinci dönemde görevi seçimle devredeceğini belirtti. - ANTALYA

Antalya, Aralık, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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