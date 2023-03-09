YELİZ'İ ÖLDÜREN KOCASI: BOŞANMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADIM - Son Dakika
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YELİZ'İ ÖLDÜREN KOCASI: BOŞANMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADIM

09.03.2023 14:43

ORDU'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammer Gültaş (47), adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammer Gültaş (47), adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesinde, "Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

Olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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YELİZ'İ ÖLDÜREN KOCASI: BOŞANMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADIM YELİZ'İ ÖLDÜREN KOCASI: BOŞANMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADIM Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca adliyede Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca adliyede

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YELİZ'İ ÖLDÜREN KOCASI: BOŞANMAK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADIM - Son Dakika
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