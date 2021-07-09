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Yeliz Korkmaz (Semiraminta)'dan Demet Özdemir'e : "Bir TikTok dansına var mısın?" - Son Dakika

Yeliz Korkmaz (Semiraminta)'dan Demet Özdemir'e : "Bir TikTok dansına var mısın?"

09.07.2021 11:40
Yeliz Korkmaz (Semiraminta)'dan Demet Özdemir'e :

Sanat dünyasında karşılıklı atışmaların olduğu durumları görüyoruz.

Sanat dünyasında karşılıklı atışmaların olduğu durumları görüyoruz. Fenomenlerin dünyasında ise "cringe" durumu YouTube ve Instagram'dan çok TikToker'ların arasında görülüyor. Bu olayları takip etmek çok zor değil mi? "Cringe" olayını açıklayabilir misin?

TikTok ve Instagram kitlesi çok farklı. Instagram takipçileri, TikTok'taki çoğu içeriğe "cringe" diyorlar. TikTok uygulaması üzerinden bir şey paylaşıyorsunuz diyelim. Oradaki kitle çok beğeniyor. Bir sayfa, o içeriği alıp Instagram üzerinden paylaşıyor. Instagram kitlesinde ise bunun neresi komik gibi hep bir nefret var. TikTok platformu ile Instagram'daki mizah anlayışı çok farklı. TikTok'un kendine özgü espri anlayışı.

Bir Cem Yılmaz veya İbrahim Büyükak filmini izlediğin zaman oradaki mizah seni güldürmüyor mu? Daha mı az performans alıyorsun? Oradaki denge nedir?

Tabii ki onlara da gülüyorum ama o kadar değil. Beni en çok Şahan Gökbakar güldürüyor.

40 yaş üzeri kitlesine TikTok'taki mizah algısının komik gelebileceğini inanıyor musun?

Eğer Z kuşağı ile ilgiliyse ve kendini biraz da genç hissediyorsa daha ait hissedebilir. Ama normal standartlara sahip insanlar zorlanır.

Nereye gideceksin Yeliz? Bu hikayen nereye evrilecek? İçerik üreticiliğin başka bir hikayeye mi evrilecek?

Benim, çocukluğumdan itibaren gerçekleşmesini istediğim hedeflerim vardı. Çocukluğumdan beri onun peşinden koştum. Okula gitmediğim dönemlerde büyüyünce ne olacaksın diye sorarlardı. Onlara artist olacağım derdim. Televizyondaki dizileri veya filmleri izleyip taklit ederdim. Aslında benim çocukluğumdan itibaren ne yapmak istediğim belliydi. Sinema sektörüne atılmayı çok istiyordum. Şu andaki en büyük hayalim ileride çok iyi bir yönetmen olup kendi filmlerimi yapmak ve bunu dünyaya açmak var. Sosyal medya, kendi yeteneklerimi ve yapabildiklerimi göstermek için bir araç.

Dönüşümünü sağladığın zaman kabul edilme durumunda zorlanacağını biliyorsundur. Senden çok iyi bir yönetmen çıktığı zaman olumsuz tepkilerle de karşılaşacaksın. Hiç bunları düşünüyor musun?

Ben böyle bir şeyle karşılaşsam da benim için engel değil. Ben neye inanırsam onun olacağını düşünen bir insanım. O yüzden hiç bunu düşünmedim. Karşılaşacağımı düşünmedim çünkü ısrarlıyım, kararlıyım ve çalışıyorum bunun için.

Bu olay, TikTok'ta hesap açıp birkaç dansın patlayıp fenomen olma hikayesi mi yoksa hakikaten sürdürülebilir bir hikaye mi? Burada şöyle bir emek var ve bunu bilmenizi istiyorum dediğin, senin özelinde Z kuşağını da anlayabileceğimiz bir şeyler aktarabilir misin?

Z kuşağı çok farklı bir kuşak ve geleceği değiştirebileceğine inanıyorum. Biz de bu kuşağın öncüleri olarak bazı konularda sesimizi duyuruyoruz bazı yanlış konularda böyle değil diyebiliyoruz. İnsanları yönlendiriyoruz, gözlerini açabiliyoruz. Burada aslında görev bize düşüyor. Yanlış bir hareket ya da insanları yanlış bir duruma yönlendirecek şeyler yapmamalıyız. Her zaman doğru ve eşitlikçi davranmalıyız. Gençlere örnek olmalıyız.

Yeliz Korkmaz (Semiraminta)'dan <a class='keyword-sd' href='/demet-ozdemir/' title='Demet Özdemir'>Demet Özdemir</a>'e :

TikTok'ta ne kadar vakit geçiriyorsun?

Eskiden daha az vakit geçirirdim. Ama şimdi belki de 3 saatimi geçiriyorumdur. Gezmek veya video izlemek için değil; içerik bulmak için. Ben sosyal medyada asla gezmek için vakit harcamam.

En son en çok istediğiniz şey neydi?

Benim, Türkiye'de video çekmek istediğim bir yer vardı. Çok güzel, çok farklı bir yer. Oraya gitmek istiyorum.

En son en çok hüzünlendiğiniz anı paylaşabilir misiniz?

Ben, çocukken ailemle beraber "Titanik" filmini izledim. Çok hayal meyal hatırlıyordum. Geçen günlerde tekrar izlemek istedim. Keşke izlemeseydim. Sanki ailemden biri ölmüş gibi saatlerce ağladım ve 3 gün etkisinden çıkamadım. Onunla ilgili duygusal bir video da çektim. Onu çekerken de ağladım.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Hiç seninle oturup konuşma fırsatım olmadı. Teşekkür ederim, fırsat vermedin. Ama anlatsaydım o durum kafanda daha iyi otururdu. En azından benim hakkımdaki düşüncelerin değişebilirdi diye düşünüyorum.

Görüşmüyor musunuz?

Hiç işim olmaz. Kesinlikle affetmeyeceğim seni.

Kendini affettireceğin bir andasın ve seni dinliyor. Anlatır mısın?

Cahilliğime ve çocukluğuma ver. Sen de oturup beni dinlemedin. O zaman küçüktüm. Şimdi daha olgunum, düşüncelerim değişti. Beni affetmeni istemiyorum. O zaman ihtiyacım vardı ama şu an yok.

Onu nasıl sevdiğini tarif edebilir misin?

Ben öyle sevdim ki yerine kim geçerse geçsin ya da ne kadar zaman geçerse geçsin her zaman bir parçası içimde kalacak. Yerini kimsenin doldurabileceğine de inanmıyorum. Hayatımda bir kere aşık oldum denilir ya o durum.

Nasıl bir duygu bu?

O, ileride başka birileriyle birlikte olabilir, hayatını sürdürebilir ve mutlu olabilir. Ama siz hayatınıza kimi alırsanız alın olmaz. O hayatına çok rahat bir şekilde devam edebilir, sen edemezsin. Öyle bir sevgi.

Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu.

Kesinlikle bu, aşk ve sevgi olur. Hiçbir parayla alakası yok bunun.

İlk aşkın mı?

Evet.

Dilediğin kişiye, dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorulma imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın?

Demet Özdemir'in çok iyi bir dansçı olduğunu ve dans etmeyi çok sevdiğini bildiğim için ona "Benimle birlikte dans videosu çeker misin?" diye sorardım. Hayır der mi? Bence demez.

Demet Özdemir, Cem Yılmaz, Instagram, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeliz Korkmaz (Semiraminta)'dan Demet Özdemir'e : 'Bir TikTok dansına var mısın?' - Son Dakika Magazin


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