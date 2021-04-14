Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap! - Son Dakika

Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap!

14.04.2021 17:59
Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap!, System.String[]

Eski manken Yeliz Yeşilmen, ojeyle namaz kılmaya hazırlandığı esnada çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Yeşilmen, "İbadetim niye gizli kalsın ki?" deyip kendini savundu. İşte Yeşilmen'in açıklamaları...

Evlendikten sonra modellik kariyerine ara veren Yeliz Yeşilmen, son yıllarda sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Yeşilmen, bu sefer de seccadenin başında olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, "Uyuma kalk, en azından dua et" notunu düştü.

Yeliz Yeşilmen'in takipçileri, "Ojelerle namaz kılınmaz" görüşünde birleşti. Yeşilmen kendisine gelen eleştirilere yine sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BANA LAF ATANLAR DÖNÜP KENDİLERİNE BAKSINLAR"

Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Yeşilmen, "İbadet neden gizli kalacak? Bu cinsel ilişki değil sonuçta. Belki de ibadetlerimizi de göz önünde olduğumuz ve birilerine örnek teşkil etsin diye gösteriyoruzdur. Benim yaptığım çok masumdu. Bana laf atanlar dönüp kendilerine baksınlar" dedi.

OJELERİNİ SİLDİRDİ

"Ojeyle namaz kılınmaz" yorumlarına da yanıt veren Yeşilmen, "Siz rahatlayın diye ojelerimi de sildirdim" dedi.

Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap!

Yeliz Yeşilmen, Namaz, dua, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı         
19:00
Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı         
18:35
Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak         
18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti         
17:47
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti         
17:01
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu 'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu         
12:39
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı         
11:48
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 19:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei