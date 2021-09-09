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Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti - Son Dakika

Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti

09.09.2021 12:16

Şubat ayında ağlayarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözlerini söyleyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Instagram hesabından takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Konunun basına yansımaması isteyen çift, boşanmalarıyla ilgili de şimdilik bir açıklama yapmadı.

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile boşandı

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile boşandı

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti. Yeşilmen videosunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız.

Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz.O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum."

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile boşandı
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti

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Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti - Son Dakika
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