Son Dakika Haberleri: Yeliz Yeşilmen Çocuklarıyla Eğlendi

Yeliz Yeşilmen Çocuklarıyla Eğlendi

1 saat önce

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Yeliz Yeşilmen Çocuklarıyla Eğlendi, System.String[]

Uzun süre AVM'de vakit geçiren Yeliz Yeşilmen, ilk önce kızı Asya ve oğlu Birbey ile çizgi film Maşa ile Koca Ayı'nın Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenen müzikal tiyatro oyununu izledi.

Daha sonra AVM'nin çocuk katı Trumpland'de, ilk kez sahnelenen Kral Şakir'in komik ve en eğlenceli gösterilerini izleyip fotoğraf çektiren üçlü, Trumpland'deki tüm oyuncaklarla oynadılar. Makyajsız hali gözden kaçmayan oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi. Mağazalardan alışveriş yapan Yeliz Yeşilmen, eğlenceli bir günün ardından çocuklarıyla birlikte AVM'den ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:53 Kaynak: Bültenler

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