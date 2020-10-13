Yeliz Yeşilmen'den Melisa Özmen'e çok özel açıklamalar

Melisa Özmen'in sorularına içtenlikle cevap veren Yeliz Yeşilmen, özel hayatı, moda projeleri ve daha bir çok konu ile ilgili soruları yanıtladı. "Ben öyle çok modaya uyan biri değilim. Yakışanı ve aykırı olanı giymeyi seviyorum. Moda diye illa o giysiyi alıp giyecek bir karakterim yok " diyen güzel sanatçı güzellikle ilgili "Yüzümde hiç bir estetik yok, botoks bile yaptırmıyorum. Çok az makyaj yaparım. Yüzüme kolajen kullanıyorum" şeklinde konuştu.& ;