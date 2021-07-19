Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü

Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey denize girmek isterken merdivenlerden düştü. Yeşilmen ise o anları anlatırken gözyaşı döktü.

"AYAĞININ ETİ KALKTI"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."

"BÜTÜN DENİZ KAN"

Sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yeliz Yeşilmen, "Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..." dedi.