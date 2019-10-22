Son Dakika Haberleri: Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı
Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı

14 dakika önce

İş adamı Ali Uğur Akbaş'ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını eşi Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a yakalama kararı, System.String[]

İş adamı Ali Uğur Akbaş'ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını eşi Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge'nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtti.


İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı. Özbilge'nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.


Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Yeliz Yeşilmen, Uğur Akbaş, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 
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