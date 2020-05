Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

Oynadığı dizilerle tanınan ve evlendikten sonra ekranlarda görülmeyen Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla adını duyurdu. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisindeki "aptal sarışın" karakteriyle hafızalara kazındı Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.



Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.



Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?



Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.