Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş! - Son Dakika

Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş!

23.02.2021 09:54
Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş!, System.String[]

Evliliği, sosyal medya paylaşımları ve oynadığı diziler ile bilinen Yeliz Yeşilmen eşi kimdir? Yeliz Yeşilmen intagram! Yeliz Yeşilmen! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş!

Yeliz Yeşilmen evliliği! Yeliz Yeşilmen eşi kimdir? Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, Yeliz Yeşilmen nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen intagram!

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı. Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN DİZİLERİ

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş!

Mehmet Ali Erbil, Yeliz Yeşilmen, Uğur Akbaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li gazeteden dikkat çeken analiz! Son 28 günde vaka sayısı artan ülkeler arasında Türkiye de var Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak 300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor "Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalmadı         
09:22
Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz         
09:08
Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini "Gerek yok" diyerek taslaktan çıkardı         
09:02
Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor         
08:53
Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı         
08:30
Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu         
08:17
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu         
07:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam         
02:07
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı         
01:43
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın "silikon" haberini basına sızdıran vale işsiz kaldı         
20:21
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 10:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen dizileri! Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei