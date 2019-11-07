Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nın üçüncü gününde şamandıra yarışları gerçekleştirildi.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkenci mücadele ediyor.

GYC 17. Kupası ve Serenity Yatçılık Kupası şamandıra yarışları, İzkayası mevkisinden başladı. Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yelkenciler, yatlarını önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

Yatlar, koy içinde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

9 Kasım'da sona erecek yarışların üçüncü gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

GYC 17. Kupası

IRC 1: Vakkorama- Cem Hakko (Türkiye)

IRC 2: Martlet-Malikov Rustam (Rusya)

IRC 3: Shell Alize-Sinan Sümer (Türkiye)

IRCCHR 1: Ghost Rider-Musikhin Sergey (Rusya)

IRCCHR 2: Grace-Aleksandr Balaniuk (Ukrayna)

IRCCHR 3: Night & Day-Sevastian Leskchenko (Ukrayna)

FRESHMAN: Lal-Oleg Levin (Rusya)

- Serenity Yatçılık Kupası

IRC 1: Anything Xone Superyacht-Levent Baktır (Türkiye)

IRC 2: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC 3: Wee Gizmo-Jock Blair (İngiltere)