Son Dakika Haberleri: Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
Son Dakika Spor Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.

Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.

Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen organizasyonun son gününde yapılması planlanan yarışlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi.

Hafta boyunca yapılan, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele ettiği yarışlar sonunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

IRC 1: Vakkorama- Cem Hakko (Türkiye)

IRC 2: Lettland-Bukovskis Igors (Litvanya)

IRCCHR 1: Ghost Rider-Musikhin Sergey (Rusya)

IRCCHR 2: Loreley-Aliaksandr Racheuski (Belarus)

IRCCHR 3: Night & Day-Sevastian Leskchenko (Ukrayna)

FRESHMAN: Lal-Oleg Levin (Rusya)

Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Fethiye, Muğla, Göcek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi! Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 06:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]