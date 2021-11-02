Yelken: 19. Sonbahar Göcek Yarış Haftası - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nda yelkenli yatların mücadelesi başladı.
Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 102 teknede 755 yelkenci katılıyor.
Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, farklı ülkelerden sporcuların Göcek koylarında çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasının bölge tanıtımına da büyük katkı sağladığını söyledi.
Ugan, etkinliğin ilk gününde sporcuların Göcek Adası, Yassıcalar ve Zeytin Adası'nı içeren coğrafi rotada mücadele ettiğimi kaydetti.
Yarışlar, 5 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: AA
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