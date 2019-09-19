Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası

Kocaeli'de düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası, yarışlarla devam ediyor.

Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu mücadele ediyor.

Bayramoğlu açıklarında yapılan 3 yarışta sporcular, en iyi performansı gerçekleştirmek için ter döktü.

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Birliği Başkanı Burçin Ahıskal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın ilk yarıştan sonra biraz düştüğünü belirterek, bu durumun bazı ekiplere yaradığını bazılarını ise olumsuz etkilediğini söyledi.

Türk takımın iyi performans sergilediğini ifade eden Ahıskal, "Bugün ikincilik, dördüncülük, altıncılık elde ettik. Amacımız ilk 10'a dört veya beş tekne sokmak. Planladığımız doğrultuda hareket ediyoruz. Önümüzde 5 yarış daha var. Yarışmanın ortasındayız. Daha pek çok şey değişebilir. Yarın hava biraz düşüyor. Bazı ekipler üzülecek bazıları sevinecek. Doğayla yarışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de kürsü yaparsak iki yıllık emeğimiz boşa gitmemiş olacak. Herkes çok mutlu olacak." diye konuştu.

2019 Avrupa Pirat Şampiyonası, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.