Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası

Kocaeli'de düzenlenen 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası yarışlarla devam ediyor.

Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi Başkanı Burçin Ahıskal, yaptığı açıklamada, dün hazırlık yarışları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün hava izin verirse 2 veya 3 yarışla şampiyonaya başlayacağız. Yaklaşık 200 kişiyi ağırlıyoruz. Darıca Belediyesi Yelken Kulübü çok iyi hazırlandı. Biz de Yelken Federasyonu ve Türkiye Hakem Federasyonu olarak gereken desteği verdik. Bu sene hedefimiz ilk 10'a 4 veya 5 tekne sokmak istiyoruz ve başaracağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Haluk Suntay da 6 senedir "Pirat" sınıfında yarıştığını söyledi.

Türk Milli Takımı'nda, daha önce de Avrupa şampiyonasına katıldığına işaret eden Suntay, "Bu şampiyona bizim için gerçekten çok önemli. Avrupa şampiyonasını Türkiye'ye getirmek için çok uğraştık geçmişte. Karşılıklı görüşmeler sonucunda şampiyonayı Türkiye'ye getirdik. Uzun yıllardan sonra ilk defa büyük bir organizasyon yapıyoruz Türkiye'de pirat sınıfında. Başarılı olmasını diliyorum. Avrupa şampiyonasında iyi bir derece yapmak istiyoruz. Sezon başından beri derecelerimiz oldukça iyi. Bu şampiyonada bu başarı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Alper Algüneş de milli takım adına yarıştığını bildirdi.

Avrupa şampiyonasının Türkiye'de yapılmasının gurur verici olduğunu belirten Alper Algüneş, "Bunun için çok heyecanlıyız. Ayıca çok mutluyuz. Başta bu yarışların Türkiye'ye gelmesine katkı sunan federasyon başkanımıza, aynı zamanda Pirat Birliği Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi bir yarış olacak, iyi bir hafta olacak inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz ilk 10 içinde bulunmak." dedi.

Daha sonra Bayramoğlu mevkisinde denize açılarak antrenman yapan sporcular, yarışlara katıldı.

Şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.