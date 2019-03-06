Son Dakika Haberleri: Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

30 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Organizasyon kapsamında Marina Çarşısı'ndan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bando takımı burada konser verirken, Karya Çiçekleri Kulübü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Etkinliğin ilk gününde deneme yarışları gerçekleştirildi.

7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, 9 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Türkiye, Muğla, Bodrum, Spor
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