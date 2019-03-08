Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda, ülke kupasını Rusya kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda, ülke kupasını Rusya kazandı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde 14 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, ülke kupası yarışları düzenlendi.



Ülke kupası mücadelesine, ilk iki gün sonuçlarına göre her ülkeden biri "senior", diğeri de "junor" kategorisinde olmak üzere en iyi dereceyi elde eden iki sporcu katıldı.



Kıyıdakilerin rahatlıkla izleyebilmesi için karaya yakın kurulan şamandıra parkurda yapılan yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.



Zaman zaman rüzgarın hızının azaldığı mücadelede, sporcular ilerlemekte güçlük çekerken, üç yarış sonunda Rusya birinci oldu. Artem Maximkin'in ülkesine kupayı kazandırdığı mücadelede, Türkiye'den Alp Namdar ikinci, Hollanda'dan Annemijn Algra ise üçüncü oldu.



Ülke kupası mücadelesinin ardından tüm sporcular, hazırlıklarını yapıp üçüncü gün yarışları için denize açıldı.



Organizasyon, yarın ödül töreniyle sona erecek.

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