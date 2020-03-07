Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Son Dakika Spor

Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda (BIOR) ikinci gün mücadelesi tamamlandı.

Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nda (BIOR) ikinci gün mücadelesi tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, İçmeler mevkisi açıklarında devam etti.

14 ülkeden 388 sporcunun katıldığı organizasyonda, yelkenciler Karaada önlerinde şamandıra rotada mücadele etti. İkinci gün sonuçları jürinin protestoları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

Junior kategorisinin birincisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Tayfun Türk 72'nciliğe gerilerken, Pendik Yelken Kulübünden Han Eroğlu ilk sıraya yükseldi.

Seniorda ise Tayland Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh üçüncülüğe gerilerken, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Ekin Su Gökkurt birinciliğe yerleşti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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