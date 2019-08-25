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Yelken: Avrupa Optimist Takım Şampiyonası

1 saat önce

Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, yarışları altıncı sırada tamamladı.

Yelken: Avrupa Optimist Takım Şampiyonası, System.String[]

Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, yarışları altıncı sırada tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen 16 ülkenin katıldığı Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün yarışları altıncı sırada tamamladığı bildirildi.

Şampiyonada İtalya birinci sırayı alırken Polonya ikinci, İspanya ise üçüncü oldu.

Tekirdağ, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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