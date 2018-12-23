Son Dakika Haberleri: Yelken: Bayk Güz Trofesi

Yelken: Bayk Güz Trofesi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Yelken: Bayk Güz Trofesi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyona, 30 tekneyle yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Organizasyonda, genel sıralamada IRC-1 sınıfında "Nomad Turx" isimli teknenin ekibi birinci oldu. IRC-2'de "Heni", destek sınıfında "Deniz Cadıları Nora" ve katamaran sınıfında ise "Wahring Darling" isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı.

Bodrum açıklarındaki yapılan son etap yarışlarının ardından, ilçe merkezindeki marinada ödül töreni düzenlendi.

Dereceye girenlere kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Spor
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