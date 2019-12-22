Yelken: BAYK Güz Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yelken: BAYK Güz Trofesi - Son Dakika Spor

Yelken: BAYK Güz Trofesi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Yelken: BAYK Güz Trofesi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyona, 27 teknede yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Yarışları, IRC sınıfında "Zargana Bravo Sailing", destek sınıfında ise "Team Nora" ekipleri birinci tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ve TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan'ın da katılımıyla marinada düzenlenen ödül töreninde, sınıflarında ilk üçe giren ekiplere kupaları verildi.

BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen, törende yaptığı konuşmada, özellikle destek sınıfına katkıda bulunarak yelkenci kazanmaya çalıştıklarını ve yarışların kış trofesine hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.

Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
02:28 Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao - Son Dakika Spor
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 06:20:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yelken: BAYK Güz Trofesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]