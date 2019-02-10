Son Dakika Haberleri: Yelken: Bayk Kış Trofesi

Yelken: Bayk Kış Trofesi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 2. ayak ilk gün yarışlarına, farklı illerden 43 tekne ve yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu ilk gün mücadelesinde, sınıflara göre farklı rotalarda yarışlar yapıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü.

Birinci ayakta dereceye girenler kupalarını aldı

İkinci ayak programı kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreninde, 19-20 Ocak'ta yapılan ilk etap mücadelesinde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibinin ilk sırada yer aldığı 1. ayak yarışlarında, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Kabasakal", IRC-B 2'de "D.Engin" birinci oldu. Destek sınıfında ise birinciliği "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibi elde etti.

Yarışçılara kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi. Epikmen, törende yaptığı konuşmada, yarışların çekişmeli geçtiğini söyledi.

BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları yarın tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Spor
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