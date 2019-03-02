Son Dakika Haberleri: Yelken: Bayk Kış Trofesi

Yelken: Bayk Kış Trofesi

1 saat önce

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.

Yelken: Bayk Kış Trofesi, System.String[]
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 3. ayak yarışlarına, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

İlk gün mücadelesinde, tüm sınıflarda yarışçılar 18 millik Bodrum- Çelebi Adası-Karaada- İçmeler coğrafi rotasında yarıştı. Yarışın tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü.

İkinci ayakta dereceye girenler kupalarını aldı

Üçüncü ayak programı kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreninde, 9-10 Şubat'ta yapılan ikinci etap mücadelesinde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ilk sırada yer aldığı 2. ayak yarışlarında, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Kayk Apaz", IRC-B 1'de "Fortuna", IRC-B 2'de "Blues 1" ekipleri birinci oldu. Destek sınıfında ise birinciliği "Sirena" isimli tekne elde etti.

Yarışçılara kupaları, BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi. Epikmen, törende yaptığı konuşmada, yarışta zaman zaman zor anlar yaşandığını belirterek, mücadeleye katılan sporculara teşekkür etti.

BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları yarın tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mönchengladbach'ı Deviren Bayern Münih, Dortmund ile Puanını Eşitledi Belgrad Derbisinde Kızılyıldız ile Partizan Yenişemedi

Amed Sportif-Sakaryaspor Maçında Ortalık Karıştı! Hakem Halil Umut Meler'in Verdiği Penaltı Kararı Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken: Bayk Kış Trofesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]