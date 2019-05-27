Son Dakika Haberleri: Yelken: BAYK Kış Trofesi

Yelken: BAYK Kış Trofesi

1 saat önce

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları, ödül töreni ile sona erdi.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları, ödül töreni ile sona erdi.
Her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun son etap yarışlarına, 39 teknede yaklaşık 350 sporcu katıldı.
IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta gerçekleştirilen yarışların tamamlanmasının ardından, Bodrum Milta Marina'da ödül töreni düzenlendi.
Yedi etap sonunda genel sıralamada IRC-A 1 kategorisinde "Define", IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Fortuna", IRC-B 2'de de "Minx Hedef Yelken" ekipleri birincilik kürsüsüne çıktı.
Destek sınıfında ise birincilik kupası "Deniz Cadıları Nora" isimli ekibin oldu.
IRC-B sınıfı genel sıralamasında "Fortuna", IRC-A'da ise "Orsa-Cheese Sailing" ekipleri birinci sırada yer aldı.
Dereceye girenlere kupaları BAYK Komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi.
Epikmen, törende yaptığı konuşmada, güzel bir yarış sezonu geçirdiklerini belirterek, yelken mücadelesine katılanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Yelken: BAYK Kış Trofesi
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Bodrum, Spor
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