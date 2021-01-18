Yelken Eğitmenliği ve Vize Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen Vize Gelişim Semineri'nin 1-2 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecek seminere vizesi dolan ve 2021-2022 sezonunda görev almak isteyen eğitmenler katılabilecek.

'Sporcu Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Güncel Yaklaşımlar' konu başlığının da ele alınacağı seminere, 27 Ocak Çarşamba gününe kadar başvuru yapılabilecek.