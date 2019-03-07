Son Dakika Haberleri: Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası

Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Şiddete karşı yelken açalım" sloganıyla Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası yarışları düzenlenecek.

Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Şiddete karşı yelken açalım" sloganıyla Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası yarışları düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında 8 Mart Cuma günü tiyatro oyuncuları Didem Alpaylı Erdoğan ve Gözde Çetiner'in katılacağı "Kadının sesi yok mu?" söyleyişi gerçekleştirilecek.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilecek yarışların 8-10 Mart'ta yapılacağını söyledi.

Amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkati çekmek olduğunu belirten Gençaslan, "Kulüp olarak yılda dört yarış düzenliyoruz. Şu ana kadar 2. Kadınlar Günü Kupası yarışlarına 7 tekne kayıt yaptırdı. 10 tekneye ulaşacağımızı zannediyorum. 50 civarında sporcu mücadele edecek. Fethiye Körfezi ile Göcek adalarında şamandıra ve coğrafi yarışlar yapılacak. Yarışlar, pazar günü ödül töreniyle sona erecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Dünya Kadınlar Günü, Göcek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:29:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]