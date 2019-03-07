Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Şiddete karşı yelken açalım" sloganıyla Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası yarışları düzenlenecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Şiddete karşı yelken açalım" sloganıyla Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası yarışları düzenlenecek.



Etkinlik kapsamında 8 Mart Cuma günü tiyatro oyuncuları Didem Alpaylı Erdoğan ve Gözde Çetiner'in katılacağı "Kadının sesi yok mu?" söyleyişi gerçekleştirilecek.



Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilecek yarışların 8-10 Mart'ta yapılacağını söyledi.



Amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkati çekmek olduğunu belirten Gençaslan, "Kulüp olarak yılda dört yarış düzenliyoruz. Şu ana kadar 2. Kadınlar Günü Kupası yarışlarına 7 tekne kayıt yaptırdı. 10 tekneye ulaşacağımızı zannediyorum. 50 civarında sporcu mücadele edecek. Fethiye Körfezi ile Göcek adalarında şamandıra ve coğrafi yarışlar yapılacak. Yarışlar, pazar günü ödül töreniyle sona erecek." ifadelerini kullandı.

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