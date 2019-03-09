Son Dakika Haberleri: Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası

Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası

48 dakika önce

Muğla'da düzenlenen Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi başladı.

Yelken: Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası, System.String[]
Muğla'da düzenlenen Göcek 2. Kadınlar Günü Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi başladı.

Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda, İngiltere ve Ukraynalı sporcuların da olduğu 6 teknede 35 yelkenci mücadele ediyor.

Göcek D Marin'den başlayan yarışlarda sporcular, Göcek koyları ve adalar arasında yelken açtı. İlk günkü coğrafi yarışlarda yelkenciler kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın IRC sınıfında Hey Teacher, destek sınıfında ise N2 teknesi birinci oldu.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Organizasyon, yarın yapılacak coğrafi yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Dünya Kadınlar Günü, Göcek, Spor
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