Yelken: Göcek 3. Kadınlar Günü Kupası

Fethiye ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Kadınlar Günü Kupası" ile Göcek Kış Trofesi yelken yarışlarının üçüncü ve son ayağının birleştirileceği bildirildi.

Göcek Yat Kulübünden yapılan açıklamada, 13-15 Mart'ta gerçekleştirilecek yarışa Farr 40 tekneleri, IRC ve destek sınıflarının kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Kadınlar Günü Kupası'nda, yarışacak her teknede en az bir kadın yarışçı bulunma şartının olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğinde Göcek D-Resort ve D-Marin Göcek sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışlara katılacak yarışçıların, 13 Mart 2020 Cuma günü Göcek Yat Kulübü ofisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor."