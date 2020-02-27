Yelken Kalıp, İTO Kilit'i satın aldı

Türk Kilit pazarının önde gelen markalarından olan İTO Kilit, Yelken Kalıp bünyesine katıldı.



Kapı ve pencere sektörünün önde gelen firmalarından Yelken Kalıp, yapmış olduğu atılımla İTO Kilit'i bünyesine kattığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yelken Kalıp A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, İTO Kilit'in marka ve ürün hakları ile üretim tesislerinin satın alındığını söyledi.



İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, "Yelken Kalıp A.Ş. 1969 yılında saç parça imalatı ile işe başlayıp 1990 yılında PVC kapı ve pencere aksesuarları üretimine girmiştir. Hızlı bir büyüme gösteren şirketimiz, şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet göstermekte.Yatırımlarımız içinde AR-GE önemli bir yere sahip. Her yıl geliştirilen inovatif ürünler ile ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Yurtiçi pazarda olduğu gibi yurtdışı pazarda da aranan markalar arasında yer alıyoruz. Ürünlerimizi Yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile sektörde ürün yelpazemizi genişletmiş olduk. Kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek." şeklinde konuştu. - İSTANBUL