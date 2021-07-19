Yelken kanattan atlayış yapan "Yarasa adam", heyecanlandırdı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yelken kanat pilotuyla uçuş yapan adrenalin tutkunu Cengiz Koçak, yaklaşık 1800 metreden gerçekleştirdiği wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) atlayışıyla beğeni topladı.

Türkiye ve dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği atlayışlarla "yarasa adam" olarak tanınan base jump ve wingsuit sporcusu Koçak, ilk kez yelken kanattan wingsut yapmaya karar verdi. Koçak, yelken kanat eğitmen pilotu Tuğrul Yılmaz (41) ile Babadağ'ın 1700 metrelik pistindeki hazırlıklarının ardından sorunsuz şekilde havalandı.

Yaklaşık 1800 metrede yelken kanattan ayrılan ve wingsuit ile gökyüzünde süzülerek Ölüdeniz sahiline iniş yapan Koçak'ın uçuşu, sahildeki yamaç paraşütü pilotları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Bana çok heyecan veren bir etkinlikti"

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Araştırmaları sonucu etkinliği yapmaya karar verdiğini anlatan Koçak, "Uçuş öncesi yarım saatlik bir brifing yaptık. Uçuşumuzun ardından denizin üstünden yaklaşık 1800 metre yüksekteyken yelken kanattan ayrıldım. Wingsuit ile uçuşumun ardından paraşütümü açıp indim. İndiğimde çığlık atıyordum. Bana çok heyecan veren bir etkinlikti. Aslında sürekli atlayış yaptığım için beni heyecanlandıran az şeyle karşılaşıyorum. Atlama anım benim için en yüksek noktaydı. Uçuş boyunca çığlık attım. Çok eğlendim." diye konuştu.

Babadağ'ın dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi olduğunu vurgulayan Koçak, kendisi için çok değerli bir atlayış gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yelken kanat eğitmen pilotu Tuğrul Yılmaz ise 21 yıldır sporla uğraştığını, Babadağ'ın teleferikle birlikte yenilenen kalkış pistlerinin yelken kanat uçuşları için daha uygun hale geldiğini söyledi.

Etkinliğin kendisi için de çok heyecanlı olduğunu aktaran Yılmaz, "Ölüdeniz hava sporları açısından bir numara. Daha çok hava aracı gökyüzünde olduğu zaman ismi daha da çok duyulacak."dedi.