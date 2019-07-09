Yelken: Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası

Yunanistan
'da düzenlenen Laser Radial Gençler Avrupa
Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş
Yelken) Avrupa 8'incisi oldu.
Erkeklerde 250 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, Doruk Demircan (Arkas Çeşme
Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 78'inci, Deniz Altay
(Karşıyaka
Spor Kulübü Yelken Şubesi) 138'inci, Berk Emil (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 155'inci, Emir Hakan Ordu
(Fenerbahçe Doğuş Yelken) 205'inci ve Canberk Mete (Heybeliada
Su Sporları Kulübü) 206'ncı sırada tamamladı.
Kızlar kategorisinde ise mücadele eden 105 sporcu arasında Zeynep Tuncalı (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 40'ıncı, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 46'ncı, Ece Asya
İkizler (Galatasaray Spor Kulübü
Yelken Şubesi) 47'nci ve Lara Nalbantoğlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 85'inci sırada yer aldı.