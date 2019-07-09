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Yelken: Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası

29 dakika önce

Yunanistan'da düzenlenen Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Yelken: Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Yunanistan'da düzenlenen Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken) Avrupa 8'incisi oldu.
Erkeklerde 250 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, Doruk Demircan (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 78'inci, Deniz Altay (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 138'inci, Berk Emil (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 155'inci, Emir Hakan Ordu (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 205'inci ve Canberk Mete (Heybeliada Su Sporları Kulübü) 206'ncı sırada tamamladı.
Kızlar kategorisinde ise mücadele eden 105 sporcu arasında Zeynep Tuncalı (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 40'ıncı, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 46'ncı, Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 47'nci ve Lara Nalbantoğlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 85'inci sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Karşıyaka, Avrupa, Spor
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