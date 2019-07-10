Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
1 saat önce
Yelkende Japonya'da düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:36 Kaynak: AA
Yelkende Japonya
'da düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası
sona erdi. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sakaiminato kentinde düzenlenen organizasyonda 57 ülkeden 156 sporcu mücadele etti.
Şampiyonayı, Olimpik Milli Takımı sporcularından Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş
Yelken) 73'üncü, Alp Rodopman (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 78'inci ve Alp Baltalı (İstanbul Yelken Kulübü
) ise 134'üncü sırada tamamladı.
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