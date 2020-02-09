Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Muğla'da Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde ikinci ayak yarışları yapıldı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 2. ayak yarışlarına, 38 teknede farklı illerden 320 sporcu katıldı.

IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen yarışların ikinci etabında, dün gerçekleştirilmesi planlanan yarışlar, rüzgarın saatteki hızının açıklarda zaman zaman 45 kilometrenin üzerine çıkması nedeniyle yapılamadı.

Yarışların bugünkü bölümünde ise IRC-A sınıfındakiler, Karaada-Bodrum arasındaki 10 millik şamandıra rotada yelken açtı.

IRC-B ve destek sınıfındakiler ise Bodrum açıklarında başlayıp Çelebi Adası'ndan dönülerek Karaada önlerinde sona eren 15 millik coğrafi rotada mücadele etti. Heyecanlı geçen ve renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda zor anlar yaşayanlar da oldu.

Yarışlar sırasında rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 40 kilometreye ulaştığı, donanımda sorun oluşan 4 tekne ekibinin yarışı devam edemediği bildirildi.

Öte yandan, IRC- A sınıfı için planlanan ikinci yarış, yarış kurulunca, rüzgarın hızının artması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından iptal edildi.

Yarışçılar marinaya dönerek teknelerini bağlayıp yelkenlerini topladı.

Yelkencilerden Damla Salor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava sertti. Donanımda yaşadığımız problem nedeniyle yarışı terk ettik. İyi start almıştık ama şansızlık yaşadık." dedi.

Yarışlara İzmir'den katılan Tuğrul Elbirler, "Zor bir yarış oldu. İlk pupada balonumuzu patlattık. Ona rağmen iyi yarıştık. Heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun 2. ayağında geçici sonuçlara göre destek sınıfında "Happy Lemon" isimli teknenin ekibi birinci oldu.

IRC-A1 kategorisinde "Mesa Sailing Team" ve IRC-A2'de "Orsa-Cheese Sailing" isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı. IRC-B1'de "Kon Tiki 2", IRC-B2de "Armador", IRC-B3'de ise "Minx Hedef Yelken" ekibi birinci geldi.

Organizasyonun 3. etap mücadelesi 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak.