Son Dakika Haberleri: Yelken sporcularından kıyı temizliği
Son Dakika Spor Haber

Yelken sporcularından kıyı temizliği

1 saat önce

Yelken sporcuları İzmir'in Foça ilçesinde kıyı temizliği yaptı.

Yelken sporcularından kıyı temizliği, System.String[]
Yelken sporcuları İzmir'in Foça ilçesinde kıyı temizliği yaptı.
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan (TYF) yapılan açıklamada, TYF Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi'nin yelken kulüplerinin bulunduğu şehirlerde eş zamanlı olarak çevre etkinliği düzenlediği belirtildi.
Farklı sahillerde bir araya gelen sporcular ile kulüp yöneticileri, antrenörler ve aileler kıyı temizliği yaptı.
Foça'da gerçekleştirilen etkinliğe TYF Başkanı Özlem Akdurak ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Foça Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Reşit Çınarlı ve TYF Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli'nin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Akdurak, federasyon olarak çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde olduklarını belirterek, "Duyarlı kulüplerimizle aynı saat aralığında farklı yerlerde çok güzel bir etkinliğe imza attık. Etkinliğimizde, diğer insanların da farkındalıklarını artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Türkiye, İzmir, Foça, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken sporcularından kıyı temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]