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Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları

27 dakika önce

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nın 2'nci etabı tamamlandı.

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları, System.String[]

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nın 2'nci etabı tamamlandı.

Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından Eker ana sponsorluğunda Bursa Yelken Kulübü (BYK) ve Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde bu sene 7'ncisi düzenlenen yarışların ikinci etabı Tirilye Koyu'nda sona erdi.

İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla 29 takım ile 6 kategoride gerçekleştirilen yarışların ikinci etabındaki mücadele Tirilye Marina önünden başladı.

Parkur yarışı şeklinde düzenlenen organizasyonda Bursalılar, gece-gündüz zorlu şartlarla mücadele eden yelkencileri yakından izleme şansını yakaladı.

İkinci etap yarışları sonucunda kategori birincileri şu şekilde oldu:


IRC 0: Orient Ekspress VI - 00.41.28

IRC I: Fenerbahçe 1 - Doğuş - 00.56.48

IRC II: Mary - Güneş Sigorta - 00.56.25

IRC III: Electron - Permolit - 01.02.10

IRC IV: 40 Plus Lal - IBS - 01.16.56

Gezi: MUTA - 01.16.06

Moda-Tirilye ve Tirilye-Koy içi etaplarını kazananların ödülleri Tirilye Marina'da gerçekleştirilen törende verildi.


TAYK - Eker Olympos Regatta Yarışları'nın son etabı yarın düzenlenecek. Yelkenciler Tirilye'den başlayıp Marmara'yı bu kez ters rotadan geçecek ve İstanbul Moda'da yarışı tamamlayacak.

İstanbul, Marina, Moda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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