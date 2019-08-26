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Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları

50 dakika önce

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nı Fenerbahçe 2-Ford Otosan Takımı kazandı.

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları, System.String[]

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları'nı Fenerbahçe 2- Ford Otosan Takımı kazandı.

Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından Eker ana sponsorluğunda Bursa Yelken Kulübü (BYK) ve Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde bu sene 7'ncisi düzenlenen yarışların son etabı Tirilye-Moda'da sona erdi.

Toplam üç günde üç farklı etabı 7 saat 11 dakika ve 44 saniyelik derece ile Fenerbahçe 2-Ford Otosan Takımı birinci bitirdi.

Organizasyondaki diğer kategorilerin birincileri ise şöyle:

IRC 0: Orient Ekspress VI

IRC I: Fenerbahçe 1-Doğuş

IRC II: ALIZE 1010-TÜPRAŞ

IRC III: Electron-Permolit

IRC IV: 40 PLUS LAL-IBS

Gezi: MUTA

Ford Otosan, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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