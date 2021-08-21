Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın Moda-Tirilye ve Tirilye Koyiçi etapları tamamlandı.

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın Moda-Tirilye ve Tirilye Koyiçi etapları tamamlandı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "TAYK - Eker Olympos Regatta" yarışının Trilye Koy Yarışları'nda onlarca takım yarıştı. Marmara'yı en hızlı kat eden tekne, 03.06.32 saatlik derecesiyle Orient Express VI olurken, Moda - Tirilye etabının kategori liderleri ise şu takımlar oldu: IRC 0: Orient Express VI IRC I: MSI Sailing Team/ Anything Goes IRC II: Akkim Kimya Cheese V IRC III: Eti Alize Gezi: İsko Sailing Team İkinci etabın kategori liderleri ise şöyle sıralandı: IRC 0: Orient Express VI IRC I: Hedef Yelken 40 – Trapez Sailing Team IRC II: Logo IRC III: Eti Alize Gezi: İsko Sailing Team Yarışlar, yarın İstanbul'da sona erecek.

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