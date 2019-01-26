Son Dakika Haberleri: Yelken: Tyf Kış Kupası

Yelken: Tyf Kış Kupası

1 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda dört sınıfın mücadelesi tamamlandı.

Yelken: Tyf Kış Kupası, System.String[]
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda dört sınıfın mücadelesi tamamlandı.

Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 519 sporcu yer aldı. Turgutreis açıklarında yapılan yarışlar, optimist, laser 4.7, laser radial ve laser standart sınıflarında düzenlendi.

Milli takım seçme kriterlerinden biri olan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.

Optimist sınıfında Göztepe Yelken Şubesi'nden Can Ertürk'ün birinci olduğu organizasyonda, laser 4.7'de İstanbul Yelken Kulübünden Cem Boren Koçer, laser radialde Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Yiğit Yalçın Çıtak ve laser standartta ise İstanbul Yelken Kulübünden Saffet Onur Bilgen ilk sırada yer aldı.

Sporculara kupaları TYF Başkanı Özlem Akdurak, yönetim kurulu üyeleri ve organizasyon görevlilerince verildi.

Yelken sporunda "Sıfır Atık Projesi"ne destek

Organizasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi"ne, çevre bilincini artırmak adına destek verildi.

Bu kapsamda, her sınıfta yapılan ilk gün yarışları ayrıca değerlendirmeye alınarak dereceye girenlere ödül olarak çeşitli spor malzemeleri verildi. Ödüller, "Sıfır Atık - MUÇEV Kupası" adı altında sahiplerini buldu.

TYF Kış Kupası Yarışları önümüzdeki hafta rüzgar sörfü, 420 ve 470 sınıflarında düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Can Ertürk, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu

Cenk Tosun'un Golü Everton'a Yetmedi Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Düşmez, Ligi İlk 7 Arasında Bitirir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 01:03:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelken: Tyf Kış Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]