Yelken yarışları korona virüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Yelken yarışları korona virüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Tırhandil Cup" yarışları, korona virüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Yelken yarışları korona virüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Tırhandil Cup" yarışları, korona virüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla ileri bir tarihe ertelendi.


Kış aylarının vazgeçilmez yelken yarışlarından biri olan 'Tırhandil Cup, Kış Trofesi 5. Ayak' yarışları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye Yelken Federasyonu tarafından iptal edildi. Tırhandil yatların kıyasıya mücadelesi ileri bir tarihe alındığı öğrenildi.


Nejat İşler yarışlara katılacaktı


Cumartesi ve Pazar günü, Bodrum- Gümüşlük ve Gümüşlük-Bodrum rotaları olarak planlanan yarışlara, toplam 10 tekne ve yaklaşık 60 yelkenci katılacaktı. 5. Ayak yarışlarının, tahminlerde yer alan uygun hava şartları ve uzun coğrafi rota nedeniyle oldukça çekişmeli ve keyifli geçmesi planlanan yarışa Gümüşlük'te yaşayan oyuncu Nejat İşler'in tirhandili ile katılacaktı.


Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Tırhandil Cup'ın Başkanı Deniz Mutlu bu yılki yarışların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, "Bu yarışları Türkiye Yelken Federasyonuna bağlı olarak yapıyoruz. Dün TYF'den gelen bildiriye göre bu hafta sonunda yapılacak olan tüm yarışlar iptal edildi. Güzel bir organizasyon düzenlemiştik ama ne yazık ki iptal etmek, ileri bir tarihe ertelemek durumundayız. Yarışlara katılacak arkadaşlar çok üzüldü. Bir şekilde bu yarışları yapabiliriz diye düşündü arkadaşlar ama önce sağlık diyoruz. Hastalık bulaştıktan sonra önlemenin bir anlamı yok önce virüsün bulaşmamasını önlemek lazım. Yarışların tarihi belli değil Türkiye Yelken Federasyonundan gelecek haberi bekliyoruz. Ne zaman uygun görürlerse yarışları o zaman yapacağız" dedi. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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