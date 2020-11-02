Yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni yapıldı.
Yarışlar 54 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, 4 gün süren yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Yelken İhtisas Kulübünde düzenlen törene İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Yelken Temsilcisi Birol Uzel, Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu yönetim kurulu üyeleri Serkan Şen, Altan İşgören ile sporcular katıldı.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün dereceye giren sporcuları tebrik etti.
- Kaynak: AA
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