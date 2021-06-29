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Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi - Son Dakika

Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi

29.06.2021 18:51
Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi, System.String[]

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında yelkenler İzmit Körfezi'ne açıldı. İzmit Belediyesinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yelken İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü ile birlikte düzenlediği 28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Kupası Yarışlarının ödül töreni bugün İzmit Yelken Kulübü'nde düzenlendi. 2 gün süren yarışların ödül törenine Başkan Hüriyet'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Turgay Bulut, TYF Kocaeli İl Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve yelken sporcuları katıldı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü bütün halkımızla, coşkuyla kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz yelken yarışlarına katılan yarışmacılarımız ve onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum. Böylesine sportif aktivitelerle gençlerimizle ve çocuklarımızla kurtuluş günümüzü kutlamak çok kıymetli. Spor, kültür ve sanatı çocuklarımızın geleceğine katkı sunan en önemli araçlar olarak görüyoruz ve destek olmaya gayret ediyoruz. Tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve yarışmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bayramoğlu Yelken Kulübü, Çayırova Şişecam Spor Kulübü, Darıca Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Karamürsel Yelken Kulübü, MG Board Su Sporları Kulübü ve Yarımca Yelken Kulübünün kıyasıya mücadele ettiği yelken yarışlarının ödül töreninde Başkan Hürriyet ilk olarak İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Turgay Bulut, İzmit Belediyesi Spor Müdürü TYF Kocaeli İl Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ'a plaket ve çiçek takdim etti. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - KOCAELİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Haziran, Kocaeli, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelken Yarışlarında sporculara ödülleri verildi - Son Dakika Spor


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