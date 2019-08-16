Son Dakika Haberleri: Yelken yaz okulu eğitimleri devam ediyor
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Yelken yaz okulu eğitimleri devam ediyor

1 saat önce

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında üçüncü dönem eğitimleri devam ediyor.

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Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında üçüncü dönem eğitimleri devam ediyor.

Yelken İhtisas Kulübü'nde devam eden yaz okullarında, antrenörler gözetiminde 7-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler, yüzmeyle İngilizce eğitiminden sonra denize açılarak yelkenle çalışma yapıyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dönem eğitimlerin devam ettiğini söyledi.
Uzel, yaz okulunda eğitimlerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Burada çocuklara sadece yelken değil, aynı zamanda yüzme ve İngilizce dersleri de veriyoruz. Çocukların evlerde zamanını boşa harcamak yerine buralara gelip sporla zaman geçirmeleri onlar için çok önemli. Hem özgüven kazanıp, hem de kendi takımlarımızda yelken yapabilme şansını yakalayabilirler." diye konuştu.
Yaz spor okullarının çocuklara pozitif anlamda çok şeyler kattığını belirten Uzel, bu eğitimlerde başarılı olan çocukların daha sonra kulüp bünyesinde yarışlara katılma fırsatı yakaladığını da dile getirdi.
Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:03 Kaynak: AA
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