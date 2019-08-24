Yelkenciler nefes kesti

İstanbul'dan başlayıp Bursa'da devam eden yelken yarışları nefes kesti. Sporcular, 'Eker Olympos Regatta Kupası'nı kazanabilmek için rüzgara meydan okudu.



Eker ana sponsorluğunda düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2019, 29 tekneyle İstanbul'dan başlayıp Bursa'da son buldu. Bursa'daki yarışlar için kısa süre dinlenen sporcular, tekrar teknelerdeki yerini aldı. Tirilye'de gerçekleştirilecek etaplarda yelkencilerin ilk sıralara girmek için büyük çaba sarf etti. Tirilye'deki koy yarışı, yelkencilere ve Bursalılara keyifli saatler yaşattı. Zorlu şartlarla mücadele eden yelkenciler hünerlerini sergilerken, Tirilye Marina'dan da vatandaşlar büyük ilgiyle yarışları takip etti. TAYK-Eker Olympos Regatta, Tirilye'de başlayacak ve Moda Deniz Kulübü önünde bitecek 3. ve son etap ile tamamlanacak. Rüzgarı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşarak kupayı kazanacak.



Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Uren, "Yarışlarla topluma denizciliği biraz daha aşılamaya çalışıyoruz. Bu sene 7'incisini yaptığımız Eker Olympos Regatta yarışı, çok güzel bir seri yarıştır. Dün akşam İstanbul'dan hareket eden yelkenciler, sabaha karşı Bursa'ya geldi. Bugün burada yarışıyorlar. Yarın hareket ederek İstanbul'a varacaklar. Her geçen sene bu yarışlara ilgi artıyor. Yarışlarımız bununla bitmiyor. Yıl boyunca insanları denizle biraz daha kucaklaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA