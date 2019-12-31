Yelkenciler Rodos'tan kupalarla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yelkenciler Rodos'tan kupalarla döndü - Son Dakika Spor

Yelkenciler Rodos'tan kupalarla döndü

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerin sporcuları, Rodos'ta yapılan "Manolis Rusakis International Sailing Rhodes 2019" yelken yarışlarında başarılı dereceler elde etti.

Yelkenciler Rodos'tan kupalarla döndü, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerin sporcuları, Rodos'ta yapılan "Manolis Rusakis International Sailing Rhodes 2019" yelken yarışlarında başarılı dereceler elde etti.

Yarışta, Güney Ege Spor Kulübü 9, Samsun Yelken Kulübü 4, Ankara Yelken Kulübü 5 yelkenciyle mücadele etti.

Zor hava koşullarında iki gün süren, 6 ülkeden 86 sporcunun katıldığı yarışmada, optimist sınıfında en yüksek puanı alarak şampiyon Samsun Yelken Kulübü sporcusu Gökçe Gümüş (10), laser optimist sınıfı kızlar şampiyonu Güney Ege Spor Kulübü yelkencisi Ada Başar, optimisit junior sınıfında Güney Ege Spor Kulübü yelkencisi Utku Bozan şampiyon oldu.

Ayrıca genel optimist 3'üncüsü Güney Ege Spor Kulübü yelkencisi İsmail Sevgen (12), laser sınıfında genel klasman 3'üncüsü Güney Ege Spor Kulübü yelkencisi Görkem Bolubaki (14) kupalarla döndü.

Yelkenciler ve antrenörlerinden oluşan 25 kişilik kafile, Marmaris Limanına kupalarıyla geldi.

Kafile Başkanı Doğa Serhan Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, gururlu olduklarını, önemli derecelerle döndüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Rodos Konsolosluğunun kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Akalın, "Geleceğin büyük yelkencileri aldıkları kupalarla bizlere umut verdi. Ülkemize kupa ve madalyayayla dönerek 2020'ye daha umutlu giriyoruz" dedi.

Şampiyon yelkenciler ise derece yaptıkları için mutlu olduklarını, Türkiye'ye şampiyonluk kupasıyla dönmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Güney Ege, Marmaris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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