Üye Girişi
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

02.07.2021 09:02

Bir son dakika haberine göre - Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları Van Gölü'nde antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

- Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları Van Gölü'nde antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, normalleşmeyle Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcuları, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün 3 saat çalışıyor.

Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.

Açıklamalarda bulunan Kazım Yurtada, 15 sporcu ile optimist ve lazer teknelerle yarışlara hazırlandıklarını belirterek, "Yaklaşık 21 yıldan beridir bölgede yelken sporunda antrenörlük yapıyorum. Birçok sporcu yetiştirdik. Birçok turnuvaya katıldık. Van Gölü bu spor için çok özel bir yer. 15 sporcu ile eylül ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Sporcularıma da güveniyorum. İnşallah katıldığımız turnuvalardan başarı ile döneceğiz. Burada başta Yelken Federasyonumuz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de büyük desteklerini alıyoruz. Daha iyi ortamda daha iyi teknelerle çalışarak başarılı olmak için mücadele etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu isteklerimiz de gerçekleşir" dedi.

Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Van Gölü, Türkiye, Bitlis, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı 10:30 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti 09:09 Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu

Son Dakika Haberleri
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti         
09:53
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement